Верховный представитель ЕС прилетит в Казахстан, чтобы встретиться с Токаевым

«Именно поэтому ЕС занимает первое место по оказанию помощи в целях развития в Центральной Азии. Начиная с нашей поддержки Транскаспийского транспортного коридора и заканчивая инвестициями в развитие цифровых технологий в регионе, мы видим множество возможностей для обеих сторон. Например, в этом году благодаря стратегии Global Gateway более 300 казахстанских сел, а также две тысячи школ будут обеспечены доступом к интернету. Это инвестиции ЕС в будущие поколения», — продолжила Кая Каллас.