Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь побывал в мкр. Суворовском и рассказал о его дальнейшей судьбе. Об этом глава региона сообщил в своём микроблоге.
В микрорайоне проживает 70 тыс. человек. На такое количество населения работает только одна школа, где учатся шесть тыс. детей. Не хватает также детских садов.
«Налицо проблема, когда социальная инфраструктура отстаёт от жилой застройки. Это нужно исправлять», — написал глава региона.
Юрий Слюсарь поставил задачу открыть две новые школы в срок до 1 сентября 2025 года. Первая — на 1,2 тыс. мест — почти готова, её сдадут уже через месяц. Кроме того, к концу 2025 года в микрорайоне будет достроен новый детский сад на 240 мест.