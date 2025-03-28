Слюсарь побывал в мкр. Суворовском и рассказал о его дальнейшей судьбе

Юрий Слюсарь поставил задачу открыть две новые школы в срок до 1 сентября 2025 года. Первая — на 1,2 тыс. мест — почти готова, её сдадут уже через месяц. Кроме того, к концу 2025 года в микрорайоне будет достроен новый детский сад на 240 мест.