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Стала известна программа визита депутата Госдумы Миронова в Новосибирск

Например, Сергей Миронов встретится с семьей, которая воспитывает 17 детей.

Источник: Аргументы и факты

Опубликована программа визита депутата Государственной Думы РФ, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова в Новосибирск 28 марта 2025 года. Подробности передаёт «Сиб.фм».

Политик прилетел утром в пятницу, 28 марта. Его встретил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Далее — короткий отдых в гостинице «Домина», а сразу после — пресс-конференция в Заксобрании региона.

Вторую половину дня посвятят науке и образованию. Сергей Миронов посетит специализированный учебно-научный центр НГУ (физмат-школа им. Лаврентьева). Следующий пункт поездки — Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера. И последняя деловая встреча состоится в СКИФе.

Сергей Миронов станет гостем в семье, в которой воспитывают 17 детей (из них 10 — приёмные).

Визит завершится переговорами с губернатором Андреем Травниковым и пресс-подходом. Сергей Миронов вылетит в Москву в субботу, 29 марта.