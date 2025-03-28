Стала известна программа визита депутата Госдумы Миронова в Новосибирск

Опубликована программа визита депутата Государственной Думы РФ, лидера партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова в Новосибирск 28 марта 2025 года. Подробности передаёт «Сиб.фм».
Политик прилетел утром в пятницу, 28 марта. Его встретил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Далее — короткий отдых в гостинице «Домина», а сразу после — пресс-конференция в Заксобрании региона.
Вторую половину дня посвятят науке и образованию. Сергей Миронов посетит специализированный учебно-научный центр НГУ (физмат-школа им. Лаврентьева). Следующий пункт поездки — Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера. И последняя деловая встреча состоится в СКИФе.
Сергей Миронов станет гостем в семье, в которой воспитывают 17 детей (из них 10 — приёмные).
Визит завершится переговорами с губернатором Андреем Травниковым и пресс-подходом. Сергей Миронов вылетит в Москву в субботу, 29 марта.