Над Россией уничтожили 78 беспилотников. Военная операция, день 1129-й

8:21 Соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства, оно не распространяется на российские военные суда, заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.
8:16 Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников.
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8:07 Президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1129-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.