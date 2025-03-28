Над Россией уничтожили 78 беспилотников. Военная операция, день 1129-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 78 БПЛА над российскими регионами. Президент Владимир Путин предложил обсудить возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. В МИД Украины заявили, что соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства. Financial Times сообщила, что Киев вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.