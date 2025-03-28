Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией уничтожили 78 беспилотников. Военная операция, день 1129-й

Средства ПВО за ночь уничтожили 78 БПЛА над российскими регионами. Президент Владимир Путин предложил обсудить возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. В МИД Украины заявили, что соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства. Financial Times сообщила, что Киев вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:21 Соглашение о временном прекращении огня в Черном море касается гражданского судоходства, оно не распространяется на российские военные суда, заявил на брифинге представитель МИД Украины Георгий Тихий.

8:16 Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с США на следующей неделе, сообщает Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников.

8:10.

8:07 Президент Владимир Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 78 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Над Воронежской областью сбиты 32 дрона, над Саратовской — 19, над Курской — 17, над Белгородской — шесть, над Липецкой — два, еще по одному — над Ростовской и Тамбовской областями.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1129-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.