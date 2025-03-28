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В Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан

МВД Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан.

Источник: AP 2024

МИНСК, 28 мар — РИА Новости. С февраля 2022 года фиксируются попытки иностранных спецслужб использовать граждан Белоруссии в совершении терактов в РФ, заявил начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии Андрей Ананенко.

«С февраля 2022 года наблюдаем попытки иностранных спецслужб использовать наших граждан в совершении терактов на территории Российской Федерации», — сказал он в интервью госизданию «СБ. Беларусь сегодня».

По словам Ананенко, «вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь». «Все доморощенные террористы установлены. В частности, белорусы, выезжавшие в Россию, задерживались на стадии подготовки к преступлениям», — сказал он.