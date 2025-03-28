В Белоруссии заявили о попытках иностранных спецслужб вербовать граждан

По словам Ананенко, «вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь». «Все доморощенные террористы установлены. В частности, белорусы, выезжавшие в Россию, задерживались на стадии подготовки к преступлениям», — сказал он.