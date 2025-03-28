ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкций

16-й по счету пакет европейских санкций был введен в годовщину начала Россией военной операции на Украине — 24 февраля 2025 года. Под них, в частности, попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, Владимир Колбин (которого в ЕС называют сыном «друга детства президента Владимира Путина» Петра Колбина), телеведущая Юлия Барановская, бизнесмен Альберт Авдолян, комик Михаил Галустян, Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН, РАНХиГС, биржа криптовалют Garantex и др. Евросоюз также запретил поставки «контроллеров для видеоигр, игровых контроллеров, контроллеров летных симуляторов, геймпадов, джойстиков», поскольку подобные устройства, по мнению Брюсселя, используются российской армией для управления беспилотниками в боевых действиях на Украине.