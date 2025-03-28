Defense One: Трамп рассмотрит три варианта проекта обороны «Золотой купол»

«Вероятно, нам придется создать новую организацию, чтобы справиться с этим», — отметил пожелавший остаться анонимным чиновник. В то же время два других источника портала сообщили, что работа над созданием нового подразделения уже ведется и составляется список кандидатов на руководящие должности в нем.