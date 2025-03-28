Defense One: Трамп рассмотрит три варианта проекта обороны «Золотой купол»

По их информации, американские военные специалисты занимаются подготовкой нескольких разных по масштабу и сложности вариантов проекта, чтобы представить их президенту страны на рассмотрение. Реализация любого из них потребует активного межведомственного взаимодействия, для обеспечения которого будет необходимо создать специальную структуру.
«Вероятно, нам придется создать новую организацию, чтобы справиться с этим», — отметил пожелавший остаться анонимным чиновник. В то же время два других источника портала сообщили, что работа над созданием нового подразделения уже ведется и составляется список кандидатов на руководящие должности в нем.
22 марта телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что американские военные специалисты экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты страны от ударов большой дальности. По информации собеседников телеканала, Белый дом готов предоставить любой объем финансирования, необходимый для создания противоракетного щита, и администрация Трампа уже поручила чиновникам оценить объем средств, необходимых для создания «Золотого купола», и отразить эти данные в бюджетной смете страны на 2026−2030 годы.
28 января Трамп подписал указ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол Америки». Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает в том числе развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. В публикации отмечалось, что Трамп поручил министру обороны Питу Хегсету в течение 60 дней представить план развертывания такой системы.