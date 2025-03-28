На трёх пунктах пропуска на границе введут облегчённый режим досмотра автомобилей

В тестовом режиме будет внедрена двухкоридорная система контроля, аналогичная аэропортной: «зелёный» и «красный» коридоры.
Что это значит для водителей?
Если транспортное средство и перевозимые им товары классифицированы как низкорисковые, оно попадает в «зелёный коридор». В этом случае большинство форм государственного контроля не применяется — проводится только документальная проверка автомобиля и его водителя.
В случае, если автомобиль попадает в «красный коридор» — это означает, что он был определён как потенциально рискованный или выбран для проверки случайным образом. Здесь проводится усиленный государственный контроль, включая возможный досмотр и проверку груза.
Решение о направлении транспорта в тот или иной коридор принимается автоматически на основе информационной системы таможенных органов «Управление рисками». Кроме того, сотрудники контрольных органов на пункте пропуска могут вручную перенаправить автомобиль из «зелёного» в «красный» коридор по системе «профайлинга».
Важно отметить, что новая система будет применяться только к тем транспортным средствам, которые въезжают на территорию Узбекистана и уже прошли проверку через инспекционный комплекс.
По словам представителей госструктур, цель внедрения — повысить эффективность контроля на границе и одновременно упростить пересечение границы для добросовестных участников движения. Если тестовый этап пройдёт успешно, с 1 сентября 2026 года практика будет поэтапно внедряться и на других автомобильных пунктах пропуска страны.