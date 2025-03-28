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Всем 36 ветеранам ВОВ присвоено звание «Почетный гражданин Челябинска»

Всем 36 ветеранам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почетный гражданин города Челябинска», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ЧГД Сергей Буяков.

«Депутаты единогласно приняли решение о присвоении звания “Почетный гражданин города Челябинска” 36 ветеранам Великой Отечественной войны», — написал он.

Ветеранм вручат нагрудные знаки за значительный вклад в развитие Челябинска в связи с 80-летием празднования Победы в Великой Отечественной войне, а их имена будут занесены в книгу «Почетные граждане города Челябинска».

Напомним, инициатива принадлежит Владимиру Путину, была озвучена им на заседании организационного комитета «Победа».

«Для челябинцев ветераны — пример мужества, стойкости, безусловного патриотизма и настоящего служения своему Отечеству. Их народный подвиг в борьбе за свободу нашей Родины навсегда останется в памяти земляков», — отметил спикер.