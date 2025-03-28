Всем 36 ветеранам ВОВ присвоено звание «Почетный гражданин Челябинска»

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель ЧГД Сергей Буяков.
«Депутаты единогласно приняли решение о присвоении звания “Почетный гражданин города Челябинска” 36 ветеранам Великой Отечественной войны», — написал он.
Ветеранм вручат нагрудные знаки за значительный вклад в развитие Челябинска в связи с 80-летием празднования Победы в Великой Отечественной войне, а их имена будут занесены в книгу «Почетные граждане города Челябинска».
Напомним, инициатива принадлежит Владимиру Путину, была озвучена им на заседании организационного комитета «Победа».
«Для челябинцев ветераны — пример мужества, стойкости, безусловного патриотизма и настоящего служения своему Отечеству. Их народный подвиг в борьбе за свободу нашей Родины навсегда останется в памяти земляков», — отметил спикер.