С 1 ноября в Узбекистане заработает мобильное приложение для таможенного декларирования — что оно даст пассажирам

Нововведение призвано упростить процедуру прохождения границы и сделать её более удобной и прозрачной для граждан.
Зачем нужно это приложение?
Многие узбекистанцы, возвращающиеся из-за границы, привозят с собой купленные там мобильные телефоны. В таких случаях важно соблюсти действующие правила ввоза.
Если вы летите на самолёте — можно беспошлинно привезти до двух новых телефонов без уплаты пошлин. При пересечении границы на автомобиле, поезде или пешком — один новый телефон раз в шесть месяцев.
Однако, даже если вы ввозите разрешённое количество телефонов, вы обязаны заполнить таможенную декларацию, указав в ней IMEI-коды устройств. Эта декларация — необходимый документ для последующей бесплатной регистрации телефонов в системе UzIMEI.
Если же телефон не был задекларирован при въезде, то при регистрации в UzIMEI придётся уплатить 30% от его стоимости. Это касается как смартфонов, так и других устройств с возможностью подключения к мобильным сетям.
Что даст новое приложение?
Новое приложение позволит пассажирам удобно и быстро оформлять таможенную декларацию прямо со своего телефона, избавляя от необходимости заполнять бумажные документы на границе. Пользователи смогут внести все данные заранее, ещё до прибытия в пункт пропуска, что сэкономит время и снизит вероятность ошибок.
Это также поможет избежать ситуаций, когда граждане забывают задекларировать ввозимое устройство и впоследствии сталкиваются с необходимостью уплаты дополнительных сборов. Благодаря интеграции с системой UzIMEI, информация из декларации будет автоматически передаваться для последующей регистрации устройства.