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С 1 ноября в Узбекистане заработает мобильное приложение для таможенного декларирования — что оно даст пассажирам

Vaib.uz (Узбекистан. 28 марта). С 1 ноября 2025 года в Узбекистане будет запущено мобильное приложение для заполнения пассажирской таможенной декларации. Об этом сообщили в Таможенном комитете.

Источник: Vaib.Uz

Нововведение призвано упростить процедуру прохождения границы и сделать её более удобной и прозрачной для граждан.

Зачем нужно это приложение?

Многие узбекистанцы, возвращающиеся из-за границы, привозят с собой купленные там мобильные телефоны. В таких случаях важно соблюсти действующие правила ввоза.

Если вы летите на самолёте — можно беспошлинно привезти до двух новых телефонов без уплаты пошлин. При пересечении границы на автомобиле, поезде или пешком — один новый телефон раз в шесть месяцев.

Однако, даже если вы ввозите разрешённое количество телефонов, вы обязаны заполнить таможенную декларацию, указав в ней IMEI-коды устройств. Эта декларация — необходимый документ для последующей бесплатной регистрации телефонов в системе UzIMEI.

Если же телефон не был задекларирован при въезде, то при регистрации в UzIMEI придётся уплатить 30% от его стоимости. Это касается как смартфонов, так и других устройств с возможностью подключения к мобильным сетям.

Что даст новое приложение?

Новое приложение позволит пассажирам удобно и быстро оформлять таможенную декларацию прямо со своего телефона, избавляя от необходимости заполнять бумажные документы на границе. Пользователи смогут внести все данные заранее, ещё до прибытия в пункт пропуска, что сэкономит время и снизит вероятность ошибок.

Это также поможет избежать ситуаций, когда граждане забывают задекларировать ввозимое устройство и впоследствии сталкиваются с необходимостью уплаты дополнительных сборов. Благодаря интеграции с системой UzIMEI, информация из декларации будет автоматически передаваться для последующей регистрации устройства.