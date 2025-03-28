Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновлены правила оказания госуслуг в сфере семьи и детей

Министр просвещения приказом от 20 марта 2025 года внес изменения в Правила оказания государственных услуг в сфере семьи и детей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, в Правилах оказания государственной услуги «Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования» несколько пунктов изложены в новой редакции.

Так, говорится, что правила оказания госуслуги «Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования» определяют порядок оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования:

  • детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
  • детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
  • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
  • детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
  • иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Коллегиальным органом организации образования является попечительский совет.

Для получения госуслуги необходимо подать в организации образования (услугодатель) заявление по форме, с приложением следующих документов:

  • документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
  • свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе, при отсутствии сведений в информационной системе «Регистрационный пункт ЗАГС» (ИС ЗАГС) либо родившегося за пределами РК;
  • копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);
  • копия решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), о передаче на патронатное воспитание и в приемную семью;
  • акт расследования причин аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для рассмотрения заявлений в организации образования решением первого руководителя организации образования утверждается ответственное лицо.

По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.

По итогам заседания попечительского совета услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.

Госуслуга оказывается бесплатно, ее результатом является уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования либо мотивированный ответ об отказ.

Также в новой редакции утверждены:

  1. Правила оказания государственных услуг «Выдача справок по опеке и попечительству».
  2. Правила оказания государственных услуг «Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних».
  3. Правила оказания государственных услуг «Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей».
  4. Правила оказания государственных услуг «Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей».
  5. Правила оказания государственных услуг «Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям».
  6. Правила оказания государственных услуг «Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, назначение выплаты денежных средств на их содержание».
  7. Правила оказания государственных услуг «Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей».
  8. Правила оказания государственных услуг «Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния».
  9. Правила оказания государственных услуг «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах».
  10. Правила оказания государственных услуг «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах».
  11. Правила оказания государственных услуг «Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования».
  12. Правила оказания государственных услуг «Выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста».

Приказ вводится в действие с 7 апреля 2025 года.