Обновлены правила оказания госуслуг в сфере семьи и детей

В частности, в Правилах оказания государственной услуги «Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования» несколько пунктов изложены в новой редакции.
Так, говорится, что правила оказания госуслуги «Оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования» определяют порядок оказания финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования:
- детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;
- детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;
- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;
- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.
Коллегиальным органом организации образования является попечительский совет.
Для получения госуслуги необходимо подать в организации образования (услугодатель) заявление по форме, с приложением следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность либо электронный документ из сервиса цифровых документов (требуется для идентификации личности);
- свидетельство о рождении ребенка (детей) в электронной форме или его копия на бумажном носителе, при отсутствии сведений в информационной системе «Регистрационный пункт ЗАГС» (ИС ЗАГС) либо родившегося за пределами РК;
- копия свидетельства о заключении или расторжении брака (при отсутствии сведений в ИС ЗАГС);
- копия решения уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства), о передаче на патронатное воспитание и в приемную семью;
- акт расследования причин аварий, бедствий, катастроф, приведших к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Для рассмотрения заявлений в организации образования решением первого руководителя организации образования утверждается ответственное лицо.
По итогам проверки документов услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.
По итогам заседания попечительского совета услугодатель в течение трех рабочих дней готовит уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования.
Госуслуга оказывается бесплатно, ее результатом является уведомление о выделении финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам организаций образования либо мотивированный ответ об отказ.
Также в новой редакции утверждены:
- Правила оказания государственных услуг «Выдача справок по опеке и попечительству».
- Правила оказания государственных услуг «Выдача справок для распоряжения имуществом несовершеннолетних».
- Правила оказания государственных услуг «Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей».
- Правила оказания государственных услуг «Назначение и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей».
- Правила оказания государственных услуг «Передача ребенка (детей) на патронатное воспитание, назначение и размер выплаты денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям».
- Правила оказания государственных услуг «Передача ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, назначение выплаты денежных средств на их содержание».
- Правила оказания государственных услуг «Назначение, возврат и размер единовременной денежной выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей».
- Правила оказания государственных услуг «Выдача разрешения на свидания с ребенком родителям, лишенным родительских прав, не оказывающие на ребенка негативного влияния».
- Правила оказания государственных услуг «Предоставление бесплатного подвоза к общеобразовательным организациям и обратно домой детям, проживающим в отдаленных сельских пунктах».
- Правила оказания государственных услуг «Предоставление бесплатного и льготного питания отдельным категориям обучающихся и воспитанников в общеобразовательных школах».
- Правила оказания государственных услуг «Прием документов и выдача направлений на предоставление отдыха в загородных и пришкольных лагерях отдельным категориям обучающихся и воспитанников государственных учреждений образования».
- Правила оказания государственных услуг «Выдача решения органа опеки и попечительства об учете мнения ребенка, достигшего десятилетнего возраста».
Приказ вводится в действие с 7 апреля 2025 года.