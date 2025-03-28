Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили

Как сообщает туркменское издание «Туркменистан: Золотой век» Сердар Бердымухамедов пожелал удачи узбекской делегации в предстоящих встречах, где представится возможность сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной политики. Глава Туркменистана выразил уверенность, что итоги этих переговоров придадут новый импульс развитию отношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.