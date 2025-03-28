Глава МИД Узбекистана встретился в Ашхабаде с президентом Туркменистана — о чем говорили

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял находившегося с визитом в Ашхабаде Министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова. Об этом глава узбекистанского МИД сообщил в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёр Саидов посетил Ашхабад для участия в 20-й встрече глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и Европейского Союза.
«Для нас большая честь быть принятым сегодня в Ашхабаде Президентом Туркменистана Е. П. Сердаром Бердымухамедовым. Передали самые теплые приветствия Президента Узбекистана Е. П. Шавката Мирзиёева», — написал Саидов.
Саидов отметил, что прочная связь и взаимное доверие между лидерами двух государств служат надежной основой для дальнейшего углубления стратегического партнерства во всех сферах, способствуя укреплению сотрудничества и процветанию.
Как сообщает туркменское издание «Туркменистан: Золотой век» Сердар Бердымухамедов пожелал удачи узбекской делегации в предстоящих встречах, где представится возможность сверить часы по актуальным вопросам региональной и международной политики. Глава Туркменистана выразил уверенность, что итоги этих переговоров придадут новый импульс развитию отношений не только в двустороннем, но и в многостороннем формате.
"Туркменистан придает важное значение укреплению двусторонних отношений с Республикой Узбекистан, основанных на прошедших испытание временем крепких узах добрососедства, — подчеркнул Бердымухамедов.
В ходе беседы было отмечено, что страны успешно сотрудничают в рамках ООН, ряда других международных и региональных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка инициатив и предложений друг друга.
В контексте расширения взаимодействия стран Центральноазиатского региона в многостороннем формате была подчеркнута важность предстоящего в Самарканде первого саммита «Центральная Азия-Европейский Союз».
Важной темой обсуждения стали также перспективы дальнейшего наращивания традиционного партнерства на ряде приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес.
«Как известно, в многоплановом сотрудничестве, выстраиваемом на долгосрочной основе, особое место отводится торгово-экономическим связям. Позитивную динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно расширяется взаимодействие в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах», — отмечает издание.
Стороны также констатировали, успешное развитие двусторонних контактов в культурной, научной, образовательной областях, что является мостом для сближения наших братских народов, укрепления вековой дружбы и добрососедства между ними.
Глава Туркменистана подчеркнул что намерен и далее укреплять и наращивать стратегическое партнерство с Узбекистаном на благо двух братских народов.
В завершение встречи Сердар Бердымухамедов и Бахтиёр Саидов выразили твердую уверенность в дальнейшем поступательном развитии межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе.
В Ашхабаде 27 марта состоялась 20-ая министерская встреча «Центральная Азия — Европейский Союз», в которой приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран ЦА, а также европейская делегация во главе с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, Вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.