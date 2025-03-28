Казахстанцам упростят получение шенгенской визы: Токаев встретился с Верховным представителем ЕС Каей Каллас

Как подчеркнула Кая Каллас, то, что Казахстан первым из стран региона подписал Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, служит подтверждением высокого уровня развития двусторонних отношений. Она заявила о начале процедуры по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Европейской Комиссией и Казахстаном.