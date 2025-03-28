Чиновника татарстанского Минземимущества уволили по утрате доверия

По версии следствия, в 2021—2024 годах Ильшат Аминов не только участвовал в предпринимательской деятельности, но и незаконно оказывал содействие 5 фирмам при проведении аукционов на право заключения договоров аренды госимущества. Занижая стоимость арендных платежей, он причинил ущерб бюджету на сумму более 2,8 млн руб.