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FT: подписание сделки между США и Украиной может «забуксовать»

Подписание сделки по ископаемым между Вашингтоном и Киевом может не состояться в ближайшее время вопреки заявлениям Белого дома. Об этом Financial Times (FT) рассказали анонимные источники, близкие к администрации Зеленского.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Причина отказа от подписания соглашения — невыгодные условия для Украины. Чиновники в Киеве сообщили изданию, что в команде украинского лидера называют сделку «грабежом».

«Один из них назвал новое предложение США “несправедливым”», — цитируют «Ведомости» материал FT.

Собеседник британского издания, близкий к правительству Украины, объяснил, что подписание сделки могут отодвинуть, так как в Киеве готовят встречное предложение. По его словам, украинские власти привлекли юристов-консультантов для изучения соглашения и его корректировки.

В США надеются на скорейшее подписание сделки. FT напоминает, что в США планируют заключить договор по ископаемым в первую неделю апреля. Об этом 26 марта заявил министр финансов США Скотт Бессент.

27 марта Bloomberg писал, что Белый дом подготовил новую редакцию договора о взаимодействии между Штатами и Украиной. По условиям ресурсной сделки, Вашингтон сможет осуществлять полный контроль над добычей полезных ископаемых на украинской территории. Американские представители получат «право первого предложения» при участии во всех проектах. США будет иметь преимущество в случае инвестиций для дальнейшего получения прибыли при строительстве дорог и портов, добычи минералов, металлов, газа и нефти. Таким образом Штаты смогут запретить сотрудничество Украины с другими странами, что закроет для Киева возможность вступить в ЕС.

24 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что сделку с Украиной по минеральным ресурсам США подпишет в ближайшее время, так как глава минфина Бессент заверил его в том, что Киев «практически завершил» согласование документа.