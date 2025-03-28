FT: подписание сделки между США и Украиной может «забуксовать»

27 марта Bloomberg писал, что Белый дом подготовил новую редакцию договора о взаимодействии между Штатами и Украиной. По условиям ресурсной сделки, Вашингтон сможет осуществлять полный контроль над добычей полезных ископаемых на украинской территории. Американские представители получат «право первого предложения» при участии во всех проектах. США будет иметь преимущество в случае инвестиций для дальнейшего получения прибыли при строительстве дорог и портов, добычи минералов, металлов, газа и нефти. Таким образом Штаты смогут запретить сотрудничество Украины с другими странами, что закроет для Киева возможность вступить в ЕС.