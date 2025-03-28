По делам Гуцул на 28 марта запланированы два заседания суда

«Сегодня должны состояться два заседания суда, в двух разных судебных инстанциях Кишинева, на которых и в одном, и во втором случаях прокуроры требуют ареста на 30 суток», — сообщил он.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта. Она рассказала, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из Молдавии.
Также Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения. Суд по её делу состоится в пятницу.