Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По делам Гуцул на 28 марта запланированы два заседания суда

По делам башкана Гагаузии Евгении Гуцул запланированы два судебных заседания 28 марта, заявил ТАСС депутат парламента, один из активистов блока оппозиционных партий «Победа» и кандидат на выборах президента в 2024 году Василий Боля.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня должны состояться два заседания суда, в двух разных судебных инстанциях Кишинева, на которых и в одном, и во втором случаях прокуроры требуют ареста на 30 суток», — сообщил он.

Глава Гагаузии была задержана 25 марта. Она рассказала, что ей предлагали прекратить уголовное преследование в обмен на отказ от должности башкана и немедленный выезд из Молдавии.

Также Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом оказать давление на молдавские власти для её скорейшего освобождения. Суд по её делу состоится в пятницу.