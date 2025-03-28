Алексей Орлов назвал главную проблему в дошкольном образовании Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что главным вызовом в дошкольном образовании в Екатеринбурге является неравномерное распределение дошкольников в районах города. Об этом он заявил на площадке Уральского образовательного форума «Е-Хаб». Как отметил градоначальник, по этой причине в каких-то районах наблюдается избыток детсадов, а в других, наоборот, садиков на всех не хватает.