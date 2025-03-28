Алексей Орлов встретился с активной молодежью Екатеринбурга

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы города.
В своем приветственном слове Алексей Орлов отметил, что Екатеринбург — город молодых и целеустремленных людей. И именно благодаря активной молодежи он становится центром студенчества, инноваций и технологического развития.
«Нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия между Администрацией города и активными молодыми людьми через Совет активной молодежи. Благодаря чему из числа членов Совета были выбраны представители от Екатеринбурга в состав Молодежного парламента Свердловской области. В сентябре 2024 года был создан профильный Департамент молодежной политики и международных связей. С 1 января 2025 года все десять городских учреждений, работающих с молодыми людьми, перешли под его управление в рамках единой системы. Это позволит нам более эффективно координировать работу и достигать поставленных целей в сфере молодежной политики», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
В повестке заседания обсуждались вопросы участия уральской молодежи во Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы», работы волонтеров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также деятельность Молодежного парламента Свердловской области.
«Рассматривая повестку, можно еще раз сделать вывод, что молодежь нашего города принимает активное участие во всех ключевых процессах городского развития — от реализации программ благоустройства территорий до совершенствования социальной сферы. Без учета мнения молодых екатеринбуржцев сегодня не принимается ни одно значимое решение для динамичного развития нашего города», — добавил градоначальник.
Напомним, Совет активной молодежи был создан в 2021 году с целью изучения проблем молодежи, содействия реализации ее прав и законных интересов и решения актуальных вопросов государственной молодежной политики Екатеринбурга. В новый состав Совета вошли представитель Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», представитель ресурсного добровольческого (волонтерского) центра «Город молодежи», а также студенты вузов уральской столицы.