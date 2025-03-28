Алексей Орлов встретился с активной молодежью Екатеринбурга

«Нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия между Администрацией города и активными молодыми людьми через Совет активной молодежи. Благодаря чему из числа членов Совета были выбраны представители от Екатеринбурга в состав Молодежного парламента Свердловской области. В сентябре 2024 года был создан профильный Департамент молодежной политики и международных связей. С 1 января 2025 года все десять городских учреждений, работающих с молодыми людьми, перешли под его управление в рамках единой системы. Это позволит нам более эффективно координировать работу и достигать поставленных целей в сфере молодежной политики», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.