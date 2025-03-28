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Алексей Орлов встретился с активной молодежью Екатеринбурга

Сегодня, 28 марта, глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в заседании Совета активной молодежи, который прошел на площадке Уральского государственного лесотехнического университета.

Источник: Размик Закарян/URA.RU/ТАСС

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы города.

В своем приветственном слове Алексей Орлов отметил, что Екатеринбург — город молодых и целеустремленных людей. И именно благодаря активной молодежи он становится центром студенчества, инноваций и технологического развития.

«Нам удалось выстроить эффективную систему взаимодействия между Администрацией города и активными молодыми людьми через Совет активной молодежи. Благодаря чему из числа членов Совета были выбраны представители от Екатеринбурга в состав Молодежного парламента Свердловской области. В сентябре 2024 года был создан профильный Департамент молодежной политики и международных связей. С 1 января 2025 года все десять городских учреждений, работающих с молодыми людьми, перешли под его управление в рамках единой системы. Это позволит нам более эффективно координировать работу и достигать поставленных целей в сфере молодежной политики», — сказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В повестке заседания обсуждались вопросы участия уральской молодежи во Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы», работы волонтеров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также деятельность Молодежного парламента Свердловской области.

«Рассматривая повестку, можно еще раз сделать вывод, что молодежь нашего города принимает активное участие во всех ключевых процессах городского развития — от реализации программ благоустройства территорий до совершенствования социальной сферы. Без учета мнения молодых екатеринбуржцев сегодня не принимается ни одно значимое решение для динамичного развития нашего города», — добавил градоначальник.

Напомним, Совет активной молодежи был создан в 2021 году с целью изучения проблем молодежи, содействия реализации ее прав и законных интересов и решения актуальных вопросов государственной молодежной политики Екатеринбурга. В новый состав Совета вошли представитель Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение», представитель ресурсного добровольческого (волонтерского) центра «Город молодежи», а также студенты вузов уральской столицы.