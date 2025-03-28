Осужденного по делу Натарова экс-мэра Игарки не отправляют на СВО

Бывший мэр Игарки Евгений Никитин, осужденный за коммерческий подкуп, заявил в суде, что ему не дают отправиться в зону спецоперации. Несмотря на неоднократные обращения, он получает формальные отказы от администрации СИЗО-1 и военкомата Красноярского края. В настоящее время он обратился в администрацию президента РФ.
Напомним, что бывшего депутата Госдумы и действующего вице-спикера Законодательного собрания Красноярского края Сергея Натарова, экс-главу Игарки Евгения Никитина и других обвиняют в растрате при закупках товаров для нужд ЖКХ Игарки якобы по завышенным ценам.
Никитин утверждает, что его право на участие в СВО, предусмотренное законом для обвиняемых и осужденных, нарушается. Он связывает это с политической подоплекой из-за своего участия в деле Натарова. Пока его апелляция на приговор рассматривается в Красноярском краевом суде, экс-мэр продолжает оставаться в СИЗО.
Евгений Никитин считает, что его права нарушены, так как закон позволяет подсудимым и осужденным реализовать такое право. По его мнению, данное обстоятельство связано с его участием в деле экс-депутата Госдумы Сергея Натарова и его сына.
Напомним, на прошлой неделе о своем желании подписать контракт с минобороны РФ заявил Александр Глисков. В октябре 2024 года Центральный районный суд признал его виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.