Осужденного по делу Натарова экс-мэра Игарки не отправляют на СВО

Никитин утверждает, что его право на участие в СВО, предусмотренное законом для обвиняемых и осужденных, нарушается. Он связывает это с политической подоплекой из-за своего участия в деле Натарова. Пока его апелляция на приговор рассматривается в Красноярском краевом суде, экс-мэр продолжает оставаться в СИЗО.