33 медика в Башкирии получат выплаты по программе «Земский фельдшер»

Напомним, по итогам 2024 года участниками земских программ стали 129 специалистов, они получили выплаты трех видов: по 1,5 млн, 1 млн и 500 тыс рублей. Программа направлена на поддержку медиков, которые впервые трудоустроились в учреждения здравоохранения, расположенные в населенных пунктах численностью до 50 тыс. человек.