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33 медика в Башкирии получат выплаты по программе «Земский фельдшер»

В 2025 году молодые специалисты получат по 500 тысяч рублей.

Источник: Freepik

33 медика в Башкирии получат выплаты по программе «Земский фельдшер». Молодые специалисты получат по 500 тысяч рублей.

Как сообщили в Минздраве РБ, программа является региональной и развивается параллельно федеральной программы «Земский доктор / Земский фельдшер». Республиканский проект направлен на поддержку сельских ФАПов и их сотрудников.

Напомним, по итогам 2024 года участниками земских программ стали 129 специалистов, они получили выплаты трех видов: по 1,5 млн, 1 млн и 500 тыс рублей. Программа направлена на поддержку медиков, которые впервые трудоустроились в учреждения здравоохранения, расположенные в населенных пунктах численностью до 50 тыс. человек.