Стало известно, какие документы изъяли при обысках в правительстве Гагаузии

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Сотрудники Национального антрикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии при обыске в правительстве Гагаузии изъяли документы главы автономии Евгении Гуцул, связанные с ее поездкой в Российскую Федерацию, не предъявив при этом никаких сопроводительных документов о праве на подобные действия, заявил РИА Новости замглавы руководителя региона Виктор Петров.
Гуцул во вторник доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которые было запланировано на 27 марта, перенесено на пятницу.
Без каких-либо документов в исполком (правительство — ред.) Гагаузии пришли сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией. Были изъяты документы, эти документы были командировочные башкана (главы — ред.), связанные с поездкой в Российскую Федерацию. Мы документы предоставили. Но сотрудники пришли без предъявления каких-либо документов, они какие-то сопроводительные документы заполняли на коленках. Оно в прямом смысле так всё и происходило. И так и делаются все уголовные дела — на коленках, по-быстрому.
По его словам, сотрудники антрикоррупционного центра сообщили, что прибыли в исполком в рамках уголовного дела, но не пояснили, какого именно.
«Мы считаем, что это полный беспредел, что власти перешли все границы, и верим в то, что правда восторжествует, и все встанет на свои места», — заключил Петров.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.