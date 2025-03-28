Юрий Слюсарь рассказал о развитии нового микрорайона «Полет» в Ростове

«Параллельно здесь уже ведется создание необходимой людям социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в прошлом году было завершено строительство детского сада на 200 мест, в феврале его здание передали в собственность города. Открытие планируют в сентябре.
До конца этого года в районе планируют открыть школу на 1,1 тыс. мест, которую начали строить в мае 2024 года. Сейчас готовность объекта составляет 45%.
Проект комплексного развития территорий в целом предполагает строительство одиннадцати детских садов и шести школ на 6,5 тыс. мест.