Юрий Слюсарь рассказал о развитии нового микрорайона «Полет» в Ростове

В микрорайоне «Полет», который строится на территории старого ростовского аэропорта на площади 367 га, уже возвели девять многоэтажных домов, до конца года планируют сдать еще семь. Об этом сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.