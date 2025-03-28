Минобороны: с военной делегацией Беларуси в Мьянме все в порядке

МИНСК, 28 мар — Sputnik. С военной делегацией Беларуси после произошедшего в Мьянме землетрясения все в порядке, сообщила Sputnik в официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
«С военной делегацией, находящейся с официальным визитом в республике Союз Мьянма во главе с министром обороны Беларуси, все в порядке», — сказала она.
Как проинформировала в пятницу Геологическая служба США, сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7, случилось в Мьянме в пятницу. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. По предварительной информации, в Мьянме из-за произошедшего есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты.
Военная делегация во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным отправилась с официальным визитом в Мьянму 26 марта.
Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны, Хренин провел встречу с премьер-министром, главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном. Он передал ему поздравления президента Беларуси Александра Лукашенко с 80-летием образования Вооруженных Сил страны.
Он также отметил, что дружеские связи двух стран являются основой для успешного взаимодействия, в том числе в военной сфере, а Беларусь и Мьянму объединяет стремление к многополярной системе международных отношений и независимой внешней политике.