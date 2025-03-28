Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: с военной делегацией Беларуси в Мьянме все в порядке

В Мьянме в пятницу произошло сильное землетрясение, в это время в стране находится делегация белорусских военных во главе с министром Хрениным.

МИНСК, 28 мар — Sputnik. С военной делегацией Беларуси после произошедшего в Мьянме землетрясения все в порядке, сообщила Sputnik в официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.

«С военной делегацией, находящейся с официальным визитом в республике Союз Мьянма во главе с министром обороны Беларуси, все в порядке», — сказала она.

Как проинформировала в пятницу Геологическая служба США, сильное землетрясение, магнитуда которого составила 7,7, случилось в Мьянме в пятницу. Толчки ощущались в соседних государствах — Бангладеш, Индии, Китае Таиланде и Лаосе. По предварительной информации, в Мьянме из-за произошедшего есть разрушения — повреждены дома, объекты инфраструктуры, дороги и мосты.

Военная делегация во главе с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Виктором Хрениным отправилась с официальным визитом в Мьянму 26 марта.

Как ранее сообщила пресс-служба Минобороны, Хренин провел встречу с премьер-министром, главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аун Хлайном. Он передал ему поздравления президента Беларуси Александра Лукашенко с 80-летием образования Вооруженных Сил страны.

Он также отметил, что дружеские связи двух стран являются основой для успешного взаимодействия, в том числе в военной сфере, а Беларусь и Мьянму объединяет стремление к многополярной системе международных отношений и независимой внешней политике.