Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Слюсарь пообещал Суворовскому новую поликлинику к 2026 году

В Суворовском микрорайоне создадут новую модульную поликлинику, которая заработает в начале 2026 года. Под объект уже выделен земельный участок, сообщается в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Источник: Коммерсантъ

Модульная поликлиника будет рассчитана на 250 посещений пациентов в смену. Отмечается, что ее запуск является временной мерой в решении проблемы здравоохранения в микрорайоне, в котором сейчас живут 70 тыс. человек.

«Поэтому не снимается вопрос о строительстве стационарной клиники на 900 посещений. Уже завершено проектирование, пройдена государственная экспертиза, этот объект включён в программу модернизации первичного звена здравоохранения на 2026−2030 годы», — говорится в сообщении.

В настоящее время в микрорайоне Суворовский действует поликлиника, рассчитанная на прием 70 пациентов в сутки, медики работают в три смены.