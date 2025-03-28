В Татарстане избрали новых мировых судей

«Кандидаты прошли предусмотренные федеральным законодательством проверочные процедуры. Все они соответствуют необходимым требованиям. Препятствий к избранию не имеется», — сказал он.
Мировыми судьями сроком на три года избраны Ландыш Тимофеева на судебный участок № 1 и Татьяна Ярцева на судебный участок № 2 по Заинскому судебному району.
На заседании также были назначены представители общественности в Квалификационной коллегии судей РТ. Ими стали Адель Абдуллин, Игорь Антонов, Ильнур Гараев, Ленар Гумеров, Юлия Мочалова и Ильдар Нафиев.