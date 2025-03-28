Андрей Бочаров обсудил развитие химической отрасли региона с академиками РАН

Глава региона Андрей Бочаров поучаствовал в нем и встретился в ведущими химиками России.
Губернатор подчеркнул, что для Волгоградской области большая честь принимать академиков и членов-корреспондентов РАН, ведущих ученых России в сфере химии и наук о материалах, которые помогают обеспечивать технологический суверенитет страны.
«Вы, как никто другой, знаете, что необходимо делать для того, чтобы укреплять наши позиции, — сказал Андрей Бочаров. — И я очень рад вас всех приветствовать на легендарной героической земле непокоренного Сталинграда».
Академики своими глазами увидели Волжский научно-технический комплекс (филиал) ВолгГТУ. Ученые также посетили несколько производственных площадок региона и филиал Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, где проходят работы в сфере малотоннажной химии.
Члены-корреспонденты РАН отметили, что предприятия области продолжают модернизировать, а также оценили внедрение инноваций для освоения новых видов продукции.
В Волгоградской области активно взаимодействуют учреждения образования, науки и производства, выстроена система кластеров «Профессионалитет», в числе которых «Химическое производство» и «Металлургия». Работа проходит в рамках федеральных и региональных программ и проектов.
Ранее губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по углублению сотрудничества вузов и ссузов с предприятиями региона. Научная база позволяет реализовывать промышленный потенциал региона. Ранее первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров акцентировал внимание на развитии индустриального комплекса во время рабочей поездки в Волгоградскую область.
За 10 лет в регионе закончили 182 индустриальных инвестпроекта. Их общая стоимость превысила 451 млрд рублей. Губернатор Андрей Бочаров поручил разработать дополнительные предложения по поддержке высокотехнологичных проектов.