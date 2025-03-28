Спикер парламента и глава МИД Молдовы едут в США открывать Генконсульство

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу и глава Министерства иностранных дел страны Михаил Попшой примут участие в инаугурации Генконсульства Молдовы в Чикаго 29 марта.
Как сообщили в пресс-службе парламента, в США Гросу встретится с представителями молдавских граждан, проживающих в Эшвилле и Орландо. Он также посетит некоторые предприятия проживающих в США молдаван.
В программе визита спикера в США также значится ряд встреч с американскими сенаторами и конгрессменами, а также с членами Группы дружбы Конгресса США по Молдове.
Глава молдавского МИД будет находиться в Соединенных Штатах целых девять дней — с 29 марта по 6 апреля, проинформировали в пресс-службе министерства.
Попшой примет 29 марта участие в официальной церемонии открытия Генерального консульства Республики Молдова в Сакраменто и встретится с членами молдавской общины в регионе. В тот же день в Чикаго откроется второе Генеральное консульство Республики Молдова в США.
В Вашингтоне Попшой встретится с представителями Государственного департамента, Конгресса США и Совета национальной безопасности и примет участие в публичных дебатах, организованных Аналитическим центром Атлантического совета. Основной темой выступления чиновника станет евроинтеграция Молдовы и углубление двусторонних отношений с США.
В завершение визита, 6 апреля, глава МИД Молдовы встретится с представителями молдавской общины в Орландо, штат Флорида.
Расширение консульской сети является стратегическим шагом, направленным на улучшение услуг, предоставляемых молдавским гражданам в Соединенных Штатах. Открытие консульств в Сакраменто и Чикаго поможет укрепить связи с диаспорой и облегчит доступ к качественным консульским услугам, заявили в МИД.