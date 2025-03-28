На Дону весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля

Этот вопрос обсудили в ходе инструкторско-методических сборов по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу весной 2025 года в Ростовской области.
В сборах приняли участие заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, представители муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ, медики.
«Подготовка граждан к военной службе, весенний и осенний призывы находятся под личным контролем главы региона Юрия Слюсаря. Весеннюю призывную кампанию необходимо провести на высоком уровне. Для этого у нас есть все необходимое», — отметил Дмитрий Водолацкий.
С 1 апреля по 15 июля в регионе будет проходить весенний призыв. В этот период на территории области будут работать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях.
Основное в числе ключевых задач — обеспечить подготовку граждан, которые подлежат призыву на военную службу по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях, относящихся к региональному отделению ДОСААФ России.
Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен до окончания призывной кампании.