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На Дону весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля

Ростовская область, 28 марта 2025. DON24.RU. Весенний призыв на военную службу в 2025 году начнется первого апреля. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Этот вопрос обсудили в ходе инструкторско-методических сборов по вопросам организации и проведения призыва граждан на военную службу весной 2025 года в Ростовской области.

В сборах приняли участие заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, представители муниципальных призывных комиссий, ДОСААФ, медики.

«Подготовка граждан к военной службе, весенний и осенний призывы находятся под личным контролем главы региона Юрия Слюсаря. Весеннюю призывную кампанию необходимо провести на высоком уровне. Для этого у нас есть все необходимое», — отметил Дмитрий Водолацкий.

С 1 апреля по 15 июля в регионе будет проходить весенний призыв. В этот период на территории области будут работать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях.

Основное в числе ключевых задач — обеспечить подготовку граждан, которые подлежат призыву на военную службу по военно-учетным специальностям в образовательных учреждениях, относящихся к региональному отделению ДОСААФ России.

Курсанты должны завершить обучение и сдать экзамен до окончания призывной кампании.