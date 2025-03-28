На Дону весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля

«Подготовка граждан к военной службе, весенний и осенний призывы находятся под личным контролем главы региона Юрия Слюсаря. Весеннюю призывную кампанию необходимо провести на высоком уровне. Для этого у нас есть все необходимое», — отметил Дмитрий Водолацкий.