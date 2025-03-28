Гуцул заявила, что дело против нее является политическим

КИШИНЕВ, 28 мар — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу. Перед зданием кишиневского суда в пятницу собрались сторонники Гуцул, чтобы поддержать её. Заседание проходит за закрытыми дверями. Некоторое время тому назад суд объявил перерыв. По словам адвоката Гуцул, прокуроры предоставили дополнительные материалы, которые суд взял на рассмотрение.
«Это политическое дело, потому что я — башкан (глава — ред.) Гагаузии», — успела сказать глава региона перед тем, как ее снова завели в зал заседания после объявленного ранее перерыва.
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.