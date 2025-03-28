Гуцул заявила, что дело против нее является политическим

Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее обвинения Гуцул пока не выдвинуты. Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание, которое было запланировано на 27 марта, перенесли на пятницу. Перед зданием кишиневского суда в пятницу собрались сторонники Гуцул, чтобы поддержать её. Заседание проходит за закрытыми дверями. Некоторое время тому назад суд объявил перерыв. По словам адвоката Гуцул, прокуроры предоставили дополнительные материалы, которые суд взял на рассмотрение.