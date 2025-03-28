Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Открытие 5-й Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» пройдет в Ташкенте 28 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба выставки «Иннопром».
Мероприятие в очередной раз соберет на одной площадке компании из разных отраслей промышленности, включая энергетику и металлургию, промышленную автоматизацию и IТ, фармацевтический и медицинский комплексы.
В рамках деловой программы состоится широкий круг мероприятий, посвященных вопросам развития промышленного сотрудничества и инноваций. Она объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства. Она охватывает различные отрасли и нацелена на стимулирование экономического роста.
В главной пленарной сессии «Стратегическое промышленное партнерство в Центральной Азии: интеграция на основе передовых технологий» примут участие Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров и Заместитель Премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.
Они озвучат свою экспертную оценку того, как на деле работают межгосударственные договоренности, какие достижения можно представить уже сегодня, какие барьеры необходимо устранить.
Мы видим значительный потенциал в углублении промышленной кооперации между Россией и Узбекистаном, а также другими странами региона, а «ИННОПРОМ. Центральная Азия» является хорошей платформой для практической реализации этого потенциала. На выставке наши компании предлагают широкий спектр современных конкурентоспособных решений в различных отраслях экономики. Выставка проходит в Ташкенте уже в пятый раз и за эти годы приобрела международный характер: в 2024 году ее посетили представители нескольких тысяч компаний из России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также Азербайджана, Белоруссии, Турции и Китая. Кроме того, ташкентский «ИННОПРОМ» стал востребованной площадкой для рабочих встреч и переговоров руководителей профильных ведомств России и иностранных государств.
Еще одним ключевым событием станет сессия «Эффективные инструменты евразийской промышленно-экономической интеграции» при участии руководителей ЕЭК, Минпромторга России, Росхима, Альфа-Банка и других компаний — влиятельных игроков на рынках Центральной Азии.
«Важнейшим событием по межрегиональному сотрудничеству станет B2R-сессия “Промышленный бизнес-альянс регионов России и Узбекистана: инициативы от бизнеса и для бизнеса” при поддержке Ассоциации инновационных регионов России, где руководители регионов двух стран и главы технологического бизнеса смогут напрямую обменяться взаимовыгодными инициативами. Регионы представят свои промышленные запросы и условия для локализации и сотрудничества, а промышленный бизнес презентует свои лучшие проекты для регионов», — отметили в пресс-службе «Иннопром».
Событие ежегодно объединяет лидеров самых разных отраслей промышленности — от металлургии до IT и энергетики. Многие из получили мощный импульс для развития: увеличили экспорт, заключили выгодные контракты и расширили масштабы производства.
«Ставшая уже традиционной выставка “ИННОПРОМ. Центральная Азия” с каждым годом привлекает все больше участников и расширяет горизонты сотрудничества. Мы гордимся своей ролью своеобразного моста для инвестиций в регион Центральной Азии. Событие позволяет установить контакты между бизнес-сообществами наших стран и наладить продуктивный диалог. При этом мы в этом году мы видим особый потенциал для взаимодействия по ряду приоритетных направлений, в том числе: углубление промышленной кооперации, наращивание инструментариев совместного финансирования и углубление сотрудничества в области сельского хозяйства», — подчеркнул Жамшид Ходжаев.
На выставке компании смогут демонстрировать инновационные решения и новинки, которые позволят расширить партнерство, а также реализовать совместные перспективные проекты, способствуя экономическому росту и развитию всего региона.