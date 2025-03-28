Иннопром-2025: Узбекистан и Россия обсудят развитие промышленной кооперации

Мы видим значительный потенциал в углублении промышленной кооперации между Россией и Узбекистаном, а также другими странами региона, а «ИННОПРОМ. Центральная Азия» является хорошей платформой для практической реализации этого потенциала. На выставке наши компании предлагают широкий спектр современных конкурентоспособных решений в различных отраслях экономики. Выставка проходит в Ташкенте уже в пятый раз и за эти годы приобрела международный характер: в 2024 году ее посетили представители нескольких тысяч компаний из России, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, а также Азербайджана, Белоруссии, Турции и Китая. Кроме того, ташкентский «ИННОПРОМ» стал востребованной площадкой для рабочих встреч и переговоров руководителей профильных ведомств России и иностранных государств.