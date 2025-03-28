Мэр Екатеринбурга призвал не снижать расходы на образование

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал не снижать расходы на образование, несмотря на падение рождаемости. По мнению градоначальника, средства можно пустить на повышение качества обучения. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
— У нас появятся новые возможности и ресурсы, — подчеркнул Алексей Орлов.
По словам мэра Екатеринбурга, сохранение уровня расходов при снижении количества детей позволит постепенно отказаться от второй смены в школах, снизить наполняемость классов до 20 учеников, группы в детских садах до 6 — 12 воспитанников.
В дошкольных учреждениях появится возможность оборудовать тренажерные залы, ввести оздоровительные процедуры, закупить оборудование для лабораторий.
Преподавательский состав сможет повысить квалификацию, посвятить время научной работе.