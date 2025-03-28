Губернатор Кондратьев: бизнес Анапы и Темрюкского района в зоне ЧС получили более 5 млн рублей поддержки

По его словам, указанные средства выделялись в рамках специальной программы в региональном Фонде микрофинансирования. «В работе еще 16 заявок на общую сумму свыше 60 миллионов рублей», — цитирует его пресс-служба администрации края.
Смягчение условий по действующим программам и выделение нового микрозаема позволит бизнесу стабилизировать работу и не увольнять персонал, отметил Кондратьев.
Микрозаем «Специальный Анапа» предназначен для оказавшегося в зоне ЧС бизнеса, чья выручка сократилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Получить можно от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Ставка — 2% годовых, срок погашения — 3 года. Этот вид поддержки доступен не только для бизнеса в санаторно-курортной сфере, но и для представителей других отраслей.
Условия действующих программ для предпринимателей Анапы и Темрюкского района также пересмотрены. В частности, ставка по займу «Отельер» для категории «благоустройство» снижена до 3,25% годовых. Также введена отсрочка по оплате основного долга: по займу «Отельер» — на 9 месяцев, а по займу «Специальный (ЧС)» — на 12 месяцев. Реструктуризация проведена по нескольким выплатам на общую сумму 15 млн руб.
Полученные в рамках региональной помощи средства предприниматели могут направить на выплату зарплат, оплату коммунальных услуг, строительство и реконструкцию нежилых помещений и на другие операционные расходы.
Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе попали в шторм и потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили в общей сложности около 9 тысяч тонн мазута. Оба судна раскололись пополам, часть нефтепродуктов вылилась в море, загрязнив побережье Краснодарского края и Крыма. На Кубани наиболее сильно пострадали Анапа и Темрюкский район.
Кормовую часть танкера «Волгонефть-239» выбросило на мель у мыса Панагия в Темрюкском районе. В конце января из неё откачали мазут, а в начале марта полностью демонтировали. Остальные три фрагмента затонувших судов пока находятся на дне Чёрного моря. Их планируется поднять.