Губернатор Кондратьев: бизнес Анапы и Темрюкского района в зоне ЧС получили более 5 млн рублей поддержки

Микрозаем «Специальный Анапа» предназначен для оказавшегося в зоне ЧС бизнеса, чья выручка сократилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Получить можно от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Ставка — 2% годовых, срок погашения — 3 года. Этот вид поддержки доступен не только для бизнеса в санаторно-курортной сфере, но и для представителей других отраслей.