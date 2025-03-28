Мэр Екатеринбурга открыл новую школу № 314 на улице Советская

Классы оборудованы современной техникой: в школе есть кабинеты физики, химии, информатики и иностранных языков, спортивный комплекс, места для игр младшеклассников, актовый зал на 450 мест и столовая на 600 мест. Особое внимание уделено библиотечному центру с коворкингом и мультимедийной аудиторией. Кроме того, в школе установлены станки для 3D-моделирования, техника для типографии и школьного телевидения.