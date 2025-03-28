Несостоявшийся «красный» губернатор Ищенко не получит УДО: решение суда было отменено

Напомним, в 2023 году бывший кандидат в губернаторы, который в 2018 году вышел во второй тур выборов на пост главы Приморья, Андрей Ищенко был приговорен к 6,5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере за недостроенное здание, строительство которого было завершено только в мае 2024 года за счет краевого бюджета.