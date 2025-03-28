Слюсарь поддержал идею создания в парке 70-летия Победы в Ростове музея под открытым небом

«Молодежь сможет здесь и знания получать, и спортом заниматься, а люди старшего возраста — гулять, встречаться с друзьями. Территория большая, больше 16 га. Здесь большой потенциал, можно много идей реализовать, чтобы нашим жителям было приятно здесь отдыхать», — отметил Юрий Слюсарь.