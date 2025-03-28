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Слюсарь поддержал идею создания в парке 70-летия Победы в Ростове музея под открытым небом

Ростовская область, 28 марта 2025. DON24.RU. Глава донского региона Юрий Слюсарь поддержал идею создания музея под открытым небом в парке 70-летия Победы в Суворовском микрорайоне Ростова. Он посетил парк и ознакомился с проектом его благоустройства. Об этом сообщает региональное правительство.

Источник: Don24.ru

В 2022 году в парке установили спортивное и детское игровое оборудование, скульптуры, сцену, скамейки и уличное освещение, выложили пешеходные дорожки, оборудовали парковки и площадку для выгула собак. Работы провели по программе «Формирование комфортной городской среды».

Далее в парке планируют создать музей под открытым небом, который будет посвящен истории Ростова, области и всей России, в том числе военным победам.

«Молодежь сможет здесь и знания получать, и спортом заниматься, а люди старшего возраста — гулять, встречаться с друзьями. Территория большая, больше 16 га. Здесь большой потенциал, можно много идей реализовать, чтобы нашим жителям было приятно здесь отдыхать», — отметил Юрий Слюсарь.

Также 12 апреля в парке пройдет акция — День древонасаждения. Все желающие ростовчане смогут высадить более 250 деревьев вместе с представителями городской администрации.