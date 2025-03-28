Кая Каллас: ЕС нацелен на углубление стратегического партнерства с Казахстаном

— Казахстан является очень важным партнером для Европейского Союза. Мы определенно можем углубить наши отношения, особенно в вопросах экологии, энергетики и торговли, — отметила Каллас в ходе интервью.
Она подчеркнула интерес ЕС к критически важному сырью, необходимому для зеленого и цифрового перехода, и отметила взаимные возможности в развитии этих секторов.
— У нас есть технологии и ноу-хау. Европа готова вкладывать инвестиции и создавать новые возможности — как для людей, так и для планеты, — сказала она.
Каллас также указала на важность диверсификации энергетики, отметив прошлую чрезмерную зависимость Казахстана от российских ресурсов.
— Важно иметь несколько партнеров для обеспечения баланса и безопасности в поставках энергии, — подчеркнула она.
В свете глобальной нестабильности безопасность стала центральным пунктом внешней политики Евросоюза, включая его отношения с Центральной Азией.
— Существуя в очень сложной обстановке безопасности, безопасность — это то, что мы обязательно должны обсудить, — сказала Каллас.
ЕС также поддерживает более широкое сотрудничество в сфере образования, исследований и инфраструктуры, включая Транскаспийский транспортный коридор и образовательную программу обменов Erasmus+.
— Мы готовимся к саммиту ЕС — Центральная Азия в Самарканде, где мы подведем важные итоги взаимоотношений в торговле, энергетике и транспортной связности, — сообщила она.
В ходе интервью Каллас приветствовала растущее региональное сотрудничество в Центральной Азии и выразила оптимизм в отношении более крепких связей ЕС и Казахстана: «Давайте найдем больше точек для сотрудничества и углубим его. Мы хотим услышать видение Казахстана относительно будущего региона».
Ранее Kazinform сообщал о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Вице-президентом Европейской Комиссии Каей Каллас в Астане.