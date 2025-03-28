ГУБОПиК Беларуси: объявленные в розыск уголовники ищут пристанище в ЕС

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Милиция получает определенные сигналы из Евросоюза, заявил начальник ГУБОПиК МВД Беларуси Андрей Ананенко.
«До выборов в США мы видели положительный настрой на совместную работу на уровне исполнителей — сотрудников, с которыми ранее взаимодействовали. Ведь полицейских стран ЕС беспокоит наплыв представителей нашего криминалитета, включая связанные с этим системные кражи в маркетах одежды, парфюмерии, аксессуаров», — сказал представитель МВД в интервью «Беларусь сегодня».
Ананенко подчеркнул, что белорусская сторона всегда готова к конструктивному диалогу и взаимодействию. По словам начальника ГУБОПиК, в прошлом году во взаимодействии с российскими коллегами и по линии Интерпола в Беларуси «губоповцы» задержали 11 человек, которые были в международном розыске.
Уголовников могут завербовать
«На территории Евросоюза ищут пристанища уголовники, которые находятся у нас в розыске», — также отметил Ананенко.
По мнению главы ГУБОПиК, есть позитивный аспект в том, что представитель уголовного мира продолжают в ЕС.
«Преступным группам здесь некомфортно, мы их выдавливаем за рубеж. Но есть и определенные риски — в частности, международные криминальные “гастролеры” могут быть завербованы иностранными спецслужбами, а потом в какой‑то мере влиять на ситуацию в белорусской криминальной среде», — добавил правоохранитель.
Пока что таких фактов МВД не отмечает. Руководитель ГУБОПиК заверил, что «активничать на территории Беларуси» милиция не позволит. Одна из задач силовиков в этом плане — не допустить консолидации организованной преступности.
Воров больше не коронуют
Если этого не делать, то, как считает Андрей Ананенко, организованные преступные группы снова активизируются. Скорее всего, они начнут с подчинения мелкого бизнеса и попытается «прибить» рынки. Понимая это, в прошлом году правоохранители не дали зарубежному криминалу проникнуть в страну. Также не допущено «коронаций» новых белорусских воров в законе.
«Уходит в небытие классическое явление преступного мира — сходки преступных авторитетов. Последняя зафиксирована на территории Беларуси около полутора лет назад», — подчеркнул руководитель ГУБОПиК.
По его словам, криминальный мир понимает, что, если они соберутся где-то в Беларуси, то будут задержание, профилактическая беседа, снятие отпечатков пальцев, ночевка за решеткой.
«Бесполезно “авторитетам” пытаться обсуждать свои вопросы и на празднованиях дней рождения, юбилеев. Держим руку на пульсе», — заверил Ананенко.
Стали прибывать агенты спецслужб.
Ананенко рассказал, что после начала специальной военной операции в Беларусь и Россию под видом добропорядочных граждан Украины стали прибывать люди, получившие задания или украинских спецслужб, или таких же структур ЕС.
Их цели — дестабилизация общественно‑политической обстановки, либо же разведка в отношении военных структур, органов власти.
«Мы эти риски тоже отмечаем, предпринимаются всевозможные меры противодействия», — подчеркнул Ананенко.
Он добавил, что продолжается очень серьезная совместная работа с коллегами из КГБ по выявлению таких людей, особенно вблизи госграницы. Есть и попытки вербовок белорусских граждан со стороны иностранных спецслужб. Цель — использовать завербованный для организации терактов в РФ.
«Вводят наивных в заблуждение, вербуют, предлагают совершить поджог, взорвать что‑нибудь