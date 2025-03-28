ГУБОПиК Беларуси: объявленные в розыск уголовники ищут пристанище в ЕС

Если этого не делать, то, как считает Андрей Ананенко, организованные преступные группы снова активизируются. Скорее всего, они начнут с подчинения мелкого бизнеса и попытается «прибить» рынки. Понимая это, в прошлом году правоохранители не дали зарубежному криминалу проникнуть в страну. Также не допущено «коронаций» новых белорусских воров в законе.