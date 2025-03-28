FT: Мелони готовится представить Белому дому альтернативный план по Украине

Мелони подчеркнула, что Россия вряд ли «нападет на Украину, пока Трамп остается у власти», но ее беспокоит то, что «произойдет после». Трампа тоже должен волновать этот вопрос, поскольку на карту будет поставлено его наследие, добавила она. Однако аргументы Мелони, возможно, не убедят Трампа и его администрацию, так как могут показаться им очередной попыткой «нахлебничества» в сфере европейской безопасности. Мелони сказала, что ей нужно время, прежде чем она сможет представить свой план Белому дому.