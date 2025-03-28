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FT: Мелони готовится представить Белому дому альтернативный план по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в четверг заявила, что не в восторге от размещения европейских «сил поддержки» на Украине. Она считает это предложение слишком сложным и рискованным и разрабатывает альтернативный план, пишет Financial Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По мнению Мелони, было бы «проще и эффективнее» распространить на Украину положение НАТО о взаимной обороне, но при этом не принимать страну в альянс. Однако такая идея вызвала недоумение у европейских и украинских официальных лиц, поскольку положение о коллективной обороне в соответствии со статьей 5 является сутью НАТО. Администрация Дональда Трампа решительно выступает против членства Украины в НАТО именно потому, что не хочет, чтобы США оказались напрямую втянуты в войну с Россией, говорится в статье.

Ранее Мелони решительно выступила против отправки итальянских войск на Украину.

Отправка итальянских войск на Украину — это тема, которая никогда не стояла на повестке дня, точно так же, как мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Великобританией и Францией, является сложным, рискованным и неэффективным вариантом.

Джорджа Мелони
премьер-министр Италии

«Гарантии от Мелони» европейские лидеры назвали «бумажными», посчитав, что они не обеспечат Киеву гарантий безопасности, на которых он настаивает. На это Мелони возражает, что развертывание европейского миротворческого контингента на Украине рискует спровоцировать Москву.

Как она утверждает, ее план — без сопутствующих военных структур и баз НАТО — в Кремле бы сочли менее угрожающим.

Мелони подчеркнула, что Россия вряд ли «нападет на Украину, пока Трамп остается у власти», но ее беспокоит то, что «произойдет после». Трампа тоже должен волновать этот вопрос, поскольку на карту будет поставлено его наследие, добавила она. Однако аргументы Мелони, возможно, не убедят Трампа и его администрацию, так как могут показаться им очередной попыткой «нахлебничества» в сфере европейской безопасности. Мелони сказала, что ей нужно время, прежде чем она сможет представить свой план Белому дому.