Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черном море

«Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
По словам Эрдогана, обеспечение безопасного черноморского судоходства является важным этапом разрешения конфликта. Турция вносит вклад в то, чтобы не превратить Черное море в зону военных действий.
Отдельно турецкий лидер отметил содействие России в сирийском урегулировании. Он поддержал совместные усилия Анкары и Москвы по достижения мира и в этой стране.
В четверг, 20 марта, стало известно, что Владимир Путин принял приглашение господина Эрдогана посетить Турцию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что сроки поездки еще не определены.