Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черном море

«Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).