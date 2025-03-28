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Путин и Эрдоган обсудили безопасность в Черном море

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает турецкая канцелярия. В ходе переговоров они обсудили двусторонние отношения, мирное урегулирование на Украине и безопасность судоходства в Черном море.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения почетного и прочного мира», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

По словам Эрдогана, обеспечение безопасного черноморского судоходства является важным этапом разрешения конфликта. Турция вносит вклад в то, чтобы не превратить Черное море в зону военных действий.

Отдельно турецкий лидер отметил содействие России в сирийском урегулировании. Он поддержал совместные усилия Анкары и Москвы по достижения мира и в этой стране.

В четверг, 20 марта, стало известно, что Владимир Путин принял приглашение господина Эрдогана посетить Турцию. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что сроки поездки еще не определены.

В последний раз лидеры двух стран встречались в октябре прошлого года на саммите БРИКС в Казани. В конце февраля 2025 года Турцию с рабочим визитом посетила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко. В том же месяце в Анкару приезжал глава МИД России Сергей Лавров.