Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области официально упразднили все муниципальные районы

Последние оставшиеся в регионе муниципальные районы были упразднены при участии Заксобрания Челябинской области, что подтвердили в пресс-службе ведомства.

Источник: Pchela.News

На прошедшем недавно 64-м заседании органа депутаты приняли решение об изменении статуса последних десяти районов: Агаповского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Троицкого, Уйского и Чебаркульского. С этого момента они официально становятся муниципальными округами.

Внесённые изменения касаются не только названий муниципалитетов, но и систем управления. Она становится одноуровневой. На место множества администраций (района, городов и поселений) приходит единый орган власти, берущий их обязанности на себя. Такая система значительно облегчает выделение средств для ремонтных работ в небольших населённых пунктах, позволяет сократить чиновничий аппарат и даёт возможность муниципалитету решать многие проблемы самостоятельно, без участия посредников.

Внесённые изменения стали последними в череде преобразований. Стартовали они в 2022 году с Коркинского района. В прошлом году были преобразованы ещё три муниципалитета, а в начале 2025 года — ещё одиннадцать.