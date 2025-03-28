В Челябинской области официально упразднили все муниципальные районы

На прошедшем недавно 64-м заседании органа депутаты приняли решение об изменении статуса последних десяти районов: Агаповского, Еманжелинского, Еткульского, Карталинского, Каслинского, Катав-Ивановского, Красноармейского, Троицкого, Уйского и Чебаркульского. С этого момента они официально становятся муниципальными округами.
Внесённые изменения касаются не только названий муниципалитетов, но и систем управления. Она становится одноуровневой. На место множества администраций (района, городов и поселений) приходит единый орган власти, берущий их обязанности на себя. Такая система значительно облегчает выделение средств для ремонтных работ в небольших населённых пунктах, позволяет сократить чиновничий аппарат и даёт возможность муниципалитету решать многие проблемы самостоятельно, без участия посредников.
Внесённые изменения стали последними в череде преобразований. Стартовали они в 2022 году с Коркинского района. В прошлом году были преобразованы ещё три муниципалитета, а в начале 2025 года — ещё одиннадцать.