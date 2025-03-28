В Челябинской области официально упразднили все муниципальные районы

Внесённые изменения касаются не только названий муниципалитетов, но и систем управления. Она становится одноуровневой. На место множества администраций (района, городов и поселений) приходит единый орган власти, берущий их обязанности на себя. Такая система значительно облегчает выделение средств для ремонтных работ в небольших населённых пунктах, позволяет сократить чиновничий аппарат и даёт возможность муниципалитету решать многие проблемы самостоятельно, без участия посредников.