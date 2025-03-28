Минобороны: военная делегация Беларуси не пострадала при землетрясении в Мьянме

Гаврусик акцентировала внимание, что с военной делегацией, которая находится с официальным визитом в Мьянме во главе с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, все в порядке. Говорится, что 26 марта 2025 года глава ведомства прибыл с официальным визитом в указанную страну.