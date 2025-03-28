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Минобороны: военная делегация Беларуси не пострадала при землетрясении в Мьянме

Минобороны сказало, что белорусская военная делегация не пострадала в момент землетрясения в Мьянме.

Источник: Комсомольская правда

Минобороны сообщило, что военная делегация Беларуси не пострадала при землетрясении в Мьянме. Подробности озвучила официальный представитель Министерства обороны Наталья Гаврусик, передает БелТА.

Гаврусик акцентировала внимание, что с военной делегацией, которая находится с официальным визитом в Мьянме во главе с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, все в порядке. Говорится, что 26 марта 2025 года глава ведомства прибыл с официальным визитом в указанную страну.

В пятницу, 28 марта, на территории Мьянмы случилось землетрясение магнитудой 7,7. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 33 километрах к юго-западу от города Мандалай с населением более 1,2 миллиона человек.

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