Новосибирские учёные пожаловались депутату Миронову на проблемы с жильём и госзакупками

Как передаёт корреспондент Сиб.фм, сибирячка Ксения Сибирякова заявила, что перед новосибирскими исследователями остро стоит вопрос жилья.
«Необходимы программы по доступному жилью», — отметила она.
В ответ Миронов и депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщили, что по инициативе партии уже реализуются проекты по строительству социального жилья в трёх регионах России. Политики пообещали продолжить работу в этом направлении.
Молодой учёный Константин Кох затронул тему госзакупок. По его словам, научные институты получают некачественные материалы и оборудование, что затрудняет проведение исследований. Миронов заверил, что возьмёт этот вопрос на контроль во фракции.
Кроме того, депутат отметил необходимость создания координационного совета, который займётся решением вопросов, связанных с зарплатами и условиями труда в науке.