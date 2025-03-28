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Новосибирские учёные пожаловались депутату Миронову на проблемы с жильём и госзакупками

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов посетил Новосибирск с рабочим визитом. Одним из пунктов его программы стал Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, где он встретился с учёными и обсудил с ними актуальные проблемы.

Источник: Сиб.фм

Как передаёт корреспондент Сиб.фм, сибирячка Ксения Сибирякова заявила, что перед новосибирскими исследователями остро стоит вопрос жилья.

«Необходимы программы по доступному жилью», — отметила она.

В ответ Миронов и депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко сообщили, что по инициативе партии уже реализуются проекты по строительству социального жилья в трёх регионах России. Политики пообещали продолжить работу в этом направлении.

Молодой учёный Константин Кох затронул тему госзакупок. По его словам, научные институты получают некачественные материалы и оборудование, что затрудняет проведение исследований. Миронов заверил, что возьмёт этот вопрос на контроль во фракции.

Кроме того, депутат отметил необходимость создания координационного совета, который займётся решением вопросов, связанных с зарплатами и условиями труда в науке.