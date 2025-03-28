Новосибирские учёные пожаловались депутату Миронову на проблемы с жильём и госзакупками

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов посетил Новосибирск с рабочим визитом. Одним из пунктов его программы стал Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, где он встретился с учёными и обсудил с ними актуальные проблемы.