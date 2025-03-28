В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Перед парламентскими выборами в Молдавии президент страны Майя Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов, прокомментировал в своем Telegram-канале сенатор Владимир Джабаров задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Гуцул 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. Тем не менее, обвинения Гуцул пока не выдвинуты.
«Осенью в Молдавии пройдут парламентские выборы. Чтобы удержаться у власти, Санду переходит к грязным методам борьбы, начинает избавляться от оппонентов», — написал Джабаров в пятницу.
Он отметил, что Гуцул известна как сторонник укрепления отношений с Россией. «Она открыто говорит, что ставленник “соросят” Майя Санду сфабриковала результаты президентских выборов. Причиной ареста Гуцул может быть и личная неприязнь со стороны Санду», — считает политик.
Джабаров напомнил, что в 2023 году за Гуцул проголосовало большинство пришедших на выборы граждан в Гагаузии. После этого её начали преследовать.
«Партию “ШОР”, от которой она выдвигалась, объявили вне закона. За два года Санду так и не включила Гуцул в состав правительства Молдавии. И это при том, что по закону башкан Гагаузии автоматически становится членом кабинета министров», — подчеркнул законодатель.
По мнению Джабарова, Санду понимает, как к ней относится молдавский народ, видит падение рейтингов правящей партии «Действие и солидарность».
«За четыре года правления Санду социально-экономическая ситуация серьёзно ухудшилась. Цены на энергоносители ползут вверх, внешний долг вырос в 2,5 раза, экспорт за последние два года упал на 18%», — написал он.
Президентские выборы прошли для Санду печально, большинство граждан Молдавии не оценили уловку с проведением в день выборов референдума по вступлению в ЕС, но Санду избежала поражения путём электоральных манипуляций, за счёт неконтролируемого голосования молдавской диаспоры в странах Запада, отметил сенатор.
«Евгения Гуцул — далеко не единственный политик в Молдавии, кто открыто обвинил Санду в фальсификации президентских выборов», — подчеркнул Джабаров.
Адвокат Гуцул Наталья Байрам сообщила РИА Новости, что прокуратура хочет поместить главу Гагаузии под предварительный арест, связанный с уголовным делом о возможной причастности к незаконному финансированию партии «Шор», которое уже находится на рассмотрении в суде. Судебное заседание проходит в пятницу. Гуцул заявила, что дело, возбужденное против нее властями Молдавии, является политическим.