В Совфеде прокомментировали задержание Гуцул

«Партию “ШОР”, от которой она выдвигалась, объявили вне закона. За два года Санду так и не включила Гуцул в состав правительства Молдавии. И это при том, что по закону башкан Гагаузии автоматически становится членом кабинета министров», — подчеркнул законодатель.