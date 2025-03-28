«Я тоже был депутатом»: Минниханов и Мухаметшин собрали аншлаг на 30 лет Госсовета

До этого в своем докладе Минниханов так же выделил роль Шаймиева в парламентской истории Татарстана. По его словам, Первому Президенту республики удалось не только преодолеть вызовы времени, но и заложить основы устойчивого развития. Рустам Минниханов также выразил признательность депутатам и Мухаметшину за существенный вклад в развитие и стабильность Татарстана.