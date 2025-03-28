В Алматы состоится неформальная встреча Токаева и Мирзиёева

По данным Акорды, в ходе переговоров главы государств планируют обсудить перспективы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества, а также региональную повестку.
Кроме того, президенты посетят ряд объектов города и выставку, посвященную искусственному интеллекту.
Департамент полиции (ДП) Алматы уже предупреждал жителей и гостей города о том, что будут введены временные ограничения на дорогах из-за международных мероприятий.
Так, по данным правоохранителей, на этих участках возможны корректировки в дорожном движении: ул. Майлина, Кульджинский тракт, ул. Бухтарминская, ВОАД, пр. Аль-Фараби, пр. Достык, ул. Жарокова, пр. Абая, ул. Сатпаева, пр. Назарбаева.
Кроме того, 29 марта с 00:00 до 14:00 будут закрыты для посещения и проезда ВСК «Медеу» и ВГК «Шымбулак», кроме автомашин граждан, проживающих в этом районе.