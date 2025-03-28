Повышение цен на электричество и газ отложили на один месяц

Вопрос остаётся открытым. Несмотря на частые заявления о модернизации и инвестициях в энергосистему, реальность пока что демонстрирует обратное — регулярные отключения электроэнергии зимой и летом, перебои с газом, особенно в регионах, и даже закрытие АГНКС по причине нехватки топлива. И пока в министерстве обещают «устойчивую подачу», население и предприниматели запасаются генераторами и газовыми баллонами.