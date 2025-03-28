Повышение цен на электричество и газ отложили на один месяц

Как сообщило Министерство энергетики, это решение принято с целью обеспечить надёжное и бесперебойное снабжение топливно-энергетическими ресурсами населения, бизнеса и ключевых отраслей экономики, а также оказать поддержку в период адаптации к грядущим изменениям.
Теперь новые тарифы вступят в силу не с 1 апреля, как предполагалось ранее, а с 1 мая 2025 года.
Сможет ли Минэнерго обеспечить бесперебойное снабжение?
Вопрос остаётся открытым. Несмотря на частые заявления о модернизации и инвестициях в энергосистему, реальность пока что демонстрирует обратное — регулярные отключения электроэнергии зимой и летом, перебои с газом, особенно в регионах, и даже закрытие АГНКС по причине нехватки топлива. И пока в министерстве обещают «устойчивую подачу», население и предприниматели запасаются генераторами и газовыми баллонами.
Отключение электричества и газа — это не просто неудобство. Для бизнеса — это прямые убытки: простаивают станки, останавливается производство, портится продукция. Для населения — это перебои с отоплением, приготовлением пищи, учебой и даже элементарным отдыхом.
Особенно критична ситуация, когда из-за отсутствия газа временно закрываются автозаправочные станции. Люди стоят в очередях, теряют время и возможность добраться до работы или больницы. Кто за это отвечает?
Что нужно сделать?
Узбекистану срочно нужна система компенсаций за непредоставленные услуги. Это могут быть перерасчёты в квитанциях за дни и часы отсутствия энергии, прямые выплаты для малого бизнеса, если подтверждены убытки, горячие линии и онлайн-платформы для фиксации отключений и подачи жалоб, механизмы для контроля — откуда отключения, по чьей вине, и кто понесёт ответственность.
Новые тарифы могут быть оправданы — при условии, что за ними следует реальное улучшение качества услуг. Пока же государство требует платить больше, не обеспечивая стабильности. И если правительство решилось на реформу — оно должно взять на себя и социальную ответственность.