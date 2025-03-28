Лукашенко поручил доработать проект указа о контрольно-надзорной деятельности

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Доработанный проект указа об эффективность контрольно-надзорной деятельности представлен президенту Беларуси Александру Лукашенко на рассмотрение, сообщает БелТА.
Сегодня у главы государства проходит совещание, на котором обсуждается данная тема.
Это не первый вариант проекта указа, касающегося повышения контрольной деятельности в стране. Весной прошлого года этот вопрос уже обсуждался на совещании у президента, Лукашенко получил доработать документ.
«Договорились, что правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности», — сказал Лукашенко.
Глава государства напомнил, что в мае прошлого года было принято решение, что изменения и дополнения в уже существующие нормативные акты вносить не станут, а будет создан отдельный указ.
На совещании 28 марта глава государства решил подвергнуть представленные предложения тщательному анализу, поставив под сомнение ряд тезисов доработанного проекта указа.
В частности, предложено усилить профилактическую роль контрольно-проверочных мероприятий.
«Я хотел бы, чтобы авторы этого посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это — усилить профилактическую роль контроля», — отметил глава государства.
В обновленном проекте указа также есть посыл о том, что контролирующие органы должны сосредоточиться на упреждающих мероприятиях. Президент в данной связи заострил внимание на таких формулировках, как «излишнее вмешательство» и «нормально работающие предприятия».
Вопрос в том, как именно интерпретировать эти нормы, каковы будут последствия от реализации указа. Также глава государства поднял вопрос о проверках бизнеса со стороны КГК.
«Что вы, опять переборщили с проверками, душите бизнес?» — задал вопрос президент.
Председатель комитета государственного контроля Василий Герасимов ответил: «Никак нет».