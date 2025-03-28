BI: Швеция впервые отправит Gripen для патрулирования границ НАТО

Шведские Gripen считаются отличными «прифронтовыми» истребителями. Они были выбраны для патрулирования воздушного пространства Польши, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения на Украине, потому что могут работать с гражданских дорог — им не нужны взлетно-посадочные полосы стационарных аэродромов, которые могут стать мишеням во время конфликта. Кроме того, им требуется меньше технического обслуживания, чем американским F-16.