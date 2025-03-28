BI: Швеция впервые отправит Gripen для патрулирования границ НАТО

Согласно статье, с тех пор как Швеция вступила в Североатлантический альянс в марте 2024 года, ее боевые самолеты наряду с британскими истребителями Eurofighter Typhoons с апреля впервые примут участие в «усиленной миссии воздушной полиции» НАТО в воздушном пространстве союзника.
Истребители четвертого поколения Gripen были созданы шведской аэрокосмической и оборонной компанией Saab специально для противодействия России. В 2019 году Матс Хельгессон, который тогда командовал ВВС Швеции, заявил, что Gripen «был разработан для уничтожения российских самолетов “Сухого”».
Шведские Gripen считаются отличными «прифронтовыми» истребителями. Они были выбраны для патрулирования воздушного пространства Польши, которая находится недалеко от линии боевого соприкосновения на Украине, потому что могут работать с гражданских дорог — им не нужны взлетно-посадочные полосы стационарных аэродромов, которые могут стать мишеням во время конфликта. Кроме того, им требуется меньше технического обслуживания, чем американским F-16.
По этим причинам военные эксперты считают Gripen наиболее подходящим для Украины самолетом четвертого поколения из всех имеющихся в распоряжении НАТО. Хотя Швеция пообещала изучить идею передачи Киеву своих истребителей, никаких гарантий она не дала.
Несмотря на высокие оценки, шведские самолеты не участвовали в боевых действиях на Украине и не знают, с чем им пришлось бы столкнуться в потенциальной войне России и НАТО.