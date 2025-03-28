«Это заказное политическое дело»: Евгению Гуцул в суде сопровождает спецназ

«Полиция нас заставляет разворачиваться по дороге на митинг из Гагаузии в Кишинев. Полиция нас пугает, что если мы поедем на мирный митинг, то у нас отнимут номера на машины. Это — нормально? Это мы живем в демократической стране?» — заявила одна из активистов.