«Это заказное политическое дело»: Евгению Гуцул в суде сопровождает спецназ

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. В столичном суде сектора Чеканы проходит заседание по делу о незаконном задержании Евгении Гуцул, срок 72-часового задержания истекает вечером в пятницу, потому инстанция должна вынести решение.
Заседание проходит с перерывом, главу Гагаузской автономии каждый раз сопровождает несколько вооруженных спецназовцев, Гуцул буквально толкают к залу суда, не давая возможность сделать заявление.
«Это заказное политическое дело», — смогла выкрикнуть башкан журналистам по пути в зал суда.
Одновременно перед зданием инстанции проходит митинг в защиту Гуцул.
«Судьи, сохраните честь!» — скандируют собравшиеся.
К зданию суда прибыли депутаты Народного собрания Гагаузии, чтобы поручиться за башкана Евгению Гуцул. Заместитель начальника управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов заявил, что правящий режим занимается разделением общества на своих и чужих.
«Нынешняя власть преуспела лишь в одном деле — в разделении граждан на “своих” и “чужих”. У них получается заботиться о своих людях и СМИ, которые целыми днями рассказывают нам байки о том, что в стране дела идут хорошо», — отметил Кузнецов.
Ранее стало известно, что полиция развернула транспорт из Гагаузии, направлявшийся в Кишинев. Люди ехали в столицу, чтобы поддержать башкана.
«Полиция нас заставляет разворачиваться по дороге на митинг из Гагаузии в Кишинев. Полиция нас пугает, что если мы поедем на мирный митинг, то у нас отнимут номера на машины. Это — нормально? Это мы живем в демократической стране?» — заявила одна из активистов.
Заместитель председателя Исполкома Гагаузии Виктор Петров сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного центра, прибывшие накануне в Исполком, разыскивали командировочные документы башкана Евгении Гуцул.
«Они не предъявили никакого ордера на обыск. Действуют в такой спешке и так рвутся выполнить свои планы, что даже не успевают оформлять необходимые документы», — подчеркнул Петров.
Глава (башкан) Гагаузии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Ее доставили из аэропорта Кишинева в НЦБК в сопровождении адвокатов. Советник Гуцул Юрий Кузнецов сообщил, что башкан должна была лететь в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса. В Пограничной полиции Молдовы заявили, что Гуцул внесена в списки лиц c запретом на выезд из страны.
Через день, 27 марта, Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать давление на власти Молдавии ради ее освобождения и призвала российского лидера выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу автономии в составе Молдовы. Она назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными.