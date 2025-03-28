Казахстан на 100% готов к приему участников Парада в честь 80-летия Победы, заявили в МО

В 2025 году в параде примут участие 24 парадных расчета. Общая численность участников свыше 4 тысяч человек, из которых более 200 — это женщины-военнослужащие. Механизированная колонна будет представлена более 300 единицами боевой и специальной техники, в том числе экземпляры исторических образцов. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов.