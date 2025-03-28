Казахстан на 100% готов к приему участников Парада в честь 80-летия Победы, заявили в МО

АЛМАТЫ, 28 мар — Sputnik. Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков посетил столичную войсковую часть 68665, где развернут полевой лагерь для военнослужащих и пункт подготовки техники вооружения, участвующих в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе ведомства.
«На территории части в течение двух недель был развернут палаточный городок, рассчитанный на проживание 5000 человек. На сегодняшний день здесь установлены 203 жилых палаток, 11 пунктов хозяйственного довольствия, 12 палаток для бытового обслуживания, семь полевых банных комплексов, полевой госпиталь, автопарк и ремонтно-восстановительные пункты для техники», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что сегодня готовность к приему участников парада — 100%.
«Подготовка к параду началась давно. В воинских частях на местах дислокации был проведен отбор и занятия. Сейчас проводится переброска техники и личного состава в Астану для слаживания и совместных тренировок», — рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Мереке Кучекбаев.
В 2025 году в параде примут участие 24 парадных расчета. Общая численность участников свыше 4 тысяч человек, из которых более 200 — это женщины-военнослужащие. Механизированная колонна будет представлена более 300 единицами боевой и специальной техники, в том числе экземпляры исторических образцов. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов.
Основу парадных расчетов составят Сухопутные войска Вооруженных сил Казахстана. В торжественном шествии также примут участие коробки Службы государственной охраны, Национальной гвардии МВД, Пограничной службы КНБ, министерства по чрезвычайным ситуациям.